Сила слова утратила былую славу

KAZPRAVDA.KZ: Канат, в первую очередь от имени нашего коллектива поздравляем Вас с изданием книги. Расскажите, что вдохновило Вас на ее создание?
– Спасибо большое. Идея создания данного публицистического опуса возникла в то время, когда я жил и учился в Англии. Заходя в библиотеку университета Восточной Англии (UEA), где я учился, в городе Норвич, я не нашел там ни одного произведения казахстанского автора. Тогда и решил написать книгу, которая познакомила бы иностранцев с нашей страной и хоть капельку поспособствовала бы поднятию странового имиджа. После чего начал искать механизмы реализации своей идеи. По возвращении на родину обратился в британский совет, где мне посоветовали надежный издательский дом, который и опубликовал мою книгу. А ассоциация стипендиатов международной стипендии Президента РК "Болашак" оказала спонсорскую поддержку этому проекту.KAZPRAVDA.KZ: Можно подробнее узнать, о чем Ваша книга и кому она будет интересна?
– Само произведение посвящено моделям британского общества, его жизненным устоям, ментальности народа, которые не совсем ясны казахстанскому человеку. Повествование идет в сравнении некоторых жизненных аспектов Казахстана и Великобритании. Однажды я наткнулся на книгу известного советского писателя-публициста Всеволода Овчинникова "Корни дуба: Впечатления и размышления об Англии и англичанах". Она была написана в 1979 году. Тогда я и понял, как должна называться моя книга. "Теперь это должны быть размышления об Англии глазами гражданина независимой страны", – решил я тогда. Книга на двух языках – на английском и на казахском. Очень надеюсь, что она будет интересна казахстанцам, которые планируют учиться или жить в Англии, а англичанам будет интересно узнать о нашей стране. KAZPRAVDA.KZ: Сколько времени ушло на ее написание?
– В 2015 году я ушел практически со всех работ и целый год посвятил написанию своей первой книги. Это довольно трудоемкий процесс, невозможно сесть, сосредоточиться и написать что-то, интересные мысли приходят спонтанно. Еще во время учебы в Англии делал небольшие заметки на своей странице в Фейсбуке, а приехав в Казахстан, я углубил и развил эти заметки. KAZPRAVDA.KZ: Канат, судя по откликам в соцсетях, Вы заинтересовали читателей своей книгой. Где желающие смогут приобрести ее?
– Книга вышла небольшим тиражом, часть осталась в Великобритании, которая будет разослана по университетским библиотекам, а другую часть я хочу раздать нашим сельским библиотекам. Мне хотелось бы, чтобы подрастающее поколение аульских ребят, читая книгу, мотивировалось поступать в топовые зарубежные вузы. Также хочу, чтобы молодежь понимала, что это не несбыточная мечта, а вполне реализуемая. Просто нужно поставить себе цель и идти к ней. Желающие почитать могут заказать книгу на британском сайте Amazon.co.uk
. С этого ресурса книга доставляется в 52 страны мира.
KAZPRAVDA.KZ: Вспомните, пожалуйста, самый яркий момент из своей книги?
– В книге много деталей, на которые гражданин нашей страны сразу бы обратил внимание. Это эдакие жизненные мелочи, которые дают целостное понимание о Великобритании. Один из моментов, который удивил меня, когда я жил и учился в Англии, – заходя в ванную комнату, видишь два смесителя, отдельно для холодной и горячей воды. Сделано это в целях экономии, англичане не умываются, как мы, под напором теплой воды, они закупоривают дно раковины и умываются налитой в нее водой. В результате получается колоссальная экономия воды и бережное отношение к экологии. Или еще момент – в Англии очень строго соблюдается жизненное пространство каждого человека. Однажды я на себе испытал это правило англичан, как-то ехал на велосипеде по трассе и, обернувшись, заметил целую колону из автомобилей, которые тихо ехали за мной, не обгоняя и не сигналя мне. Местные очень уважают так называемое "правило личной тишины" и стараются создавать меньше стрессовых ситуаций для каждого члена общества. KAZPRAVDA.KZ: За какое время Вы сформировали свое мнение об Англии? Расскажите о своем пути в Великобританию, как Вы там оказались и сколько времени прожили?
– В Англии я прожил два года. В 2013 году я поступил в британский вуз по программе "Болашак". Все получилось довольно спонтанно, ведь на тот момент для журналистов не было квот по данной программе. На тот момент существовали четыре категории, по которым можно было отучиться за рубежом. Одна из них – научно-педагогические специальности. В то время я на полставки преподавал в Евразийском университете имени Льва Гумилева на факультете журналистики и политологии. Вот по этому педагогическому направлению я и отправился в Англию. KAZPRAVDA.KZ: А сложно было покидать эту развитую страну, о которой так много спето и написано? Не возникало ли мысли остаться? Есть ли желание вернуться туда сейчас?
– Не скрою, есть немало наших граждан, которые так и норовят остаться жить за рубежом. Думаю, одна из причин этому – те люди, которые "болеют" так называемым "синдромом туриста". Это когда, покидая родную страну, ты попадаешь в условия временного социального комфорта. Но эта иллюзия комфорта покидает тебя сразу, как только заканчиваются деньги. Затем человек сталкивается с банальными бытовыми проблемами, которые есть в каждой стране. В тот же момент приходит понимание того, что в любом государстве есть свои плюсы и минусы.
С другой точки зрения, давайте не будем забывать, что британское общество к этому социальному комфорту шло на протяжении многих веков. А мы хотим сразу прийти на это все готовое. Нашему государству всего 25 лет, думаю, что нам самим нужно выстраивать то общество, в котором хотелось бы жить, а не грезить жизнью за бугром.
KAZPRAVDA.KZ: В настоящее время Вы вернулись к преподаванию? Посмотрели ли новым взглядом на процесс обучения студентов, каким Вы видите молодое поколение журналистов?
– Да, я веду занятия для будущих журналистов. Не открою ничего нового, если скажу, что сейчас в тренде дата-журналистика. Сегодня в мире на второй план ушло слово, писание. Этим уже вовсю занимаются роботы, которым можно задать параметры, а они очень быстро пишут информационный материал. Тем, кто говорит, что аналитические материалы подвластны написанию лишь живого человека, профессионала, могу сказать, что технологии не стоят на месте, через некоторое время и эта ниша, думаю, будет занята роботами. Сейчас более востребованы видеоконтент, изображения, визуальное восприятие. То, что было актуально лет 15 назад, сейчас уже не нужно. Сегодня умение владеть IT, веб, дизайнерскими технологиями куда более важнее для молодых журналистов, нежели владеть силой слова.KAZPRAVDA.KZ: Хотите сказать, что журналистика в нынешнем виде – вымирающая профессия?
– Не буду столь категоричным. Считаю, правильнее будет говорить, что современные медиакоммуникации очень сильно видоизменяются. Факт в том, что сила слова сегодня утрачивает свое былое влияние. Не хочу показаться пессимистом, но не признавать очевидное, думаю, не совсем правильно. KAZPRAVDA.KZ: Канат, но ведь пока у нас в стране тексты пишут живые люди, и как быть действующим руководителям изданий, редакторам, которые нелестно отзываются о молодом поколении журналистов, сетуя на то, что у них нет элементарных навыков написания текстов? Возможно, проблема все же в слабом вузовском образовании?
– Могу сказать, что это вопрос не только к молодым журналистам. Посудите сами, любой, только окончивший вуз молодой специалист, будь то банкир, экономист или хирург, ведь не берется сразу же за выполнение сложнейших операций. Любые практические навыки приходят со временем. Другое дело – умение писать – оно или есть или его нет. Но все же здесь я опять повторюсь. В сегодняшнем колоссальном потоке информации современному журналисту умение писать все более становится приоритетом второго плана. Сколько бы ни противились коллеги более старшего поколения, веление времени – визуальный контент. Полагаю, все это происходит потому, что слову журналиста сегодня все больше банально не верят. KAZPRAVDA.KZ: Вы считаете, что наша профессия утратила свой былой авторитет?
– Она стала совсем другой. Тут мне нравится гипотеза французского социолога Жана Бодрийяра: "Мы находимся в мире, в котором становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла". Попросту говоря, сегодня настолько много информации, что потребители попросту устали от нее и всячески ее игнорят. Плюс к этому есть еще проблема: трудно отобрать "зерна от плевел", да и некогда. То есть имеется ввиду: трудно отличить где информация, а где есть дезинформация. Раньше зрители, читатели и слушатели очень доверяли тому, что говорили и писали журналисты. Сейчас множество изданий, всяких интернет-ресурсов, много фейковой информации, инфовбросов, и очень сложно различить правду от лжи, провокацию от реальной сути. Здесь я соглашусь с американским актером Дензелом Вашингтоном: "Если ты не читаешь газеты, ты неинформирован, если читаешь газеты – дезинформирован". Не все так категорично, конечно. Но согласитесь, есть и огромный смысл в сказанном. KAZPRAVDA.KZ: Насколько сложно быть преподавателем вуза на журфаке?
– Быть преподавателем в принципе всегда было нелегко. Но особенно сложно сейчас. Знания сегодня – это скоропортящийся продукт, так как каждый день выходит что-то новое. Для того чтобы быть конкурентоспособным учителем, нужно каждый день самосовершенствоваться. А это очень трудно. Сейчас ребята всегда ставят под сомнение то, что слышат. Потому как растет google-поколение, которое все услышанное перепроверяет в Интернете. Кстати, в Англии книги трехлетней давности выставляются на бесплатную ярмарку, так как считается, что информация в этих книгах устаревает и является неактуальной. Также в Англии не обучают специальности "журналистика". Там есть школы медиа и коммуникаций или онлайн-коммуникаций. Если говорить о моей методике, то стараюсь больше давать практические навыки. Для этого я собираю студентов в "Казмедиа Центре", и там мы с ними обучаемся в формате мастер-классов. Часто приглашаю действующих известных журналистов, пресс-секретарей и других медиаперсон, которые делятся своим опытом и дают практические задания. Это так называемое дуальное обучение в действии.KAZPRAVDA.KZ: Канат, первая книга Вами успешно написана, а что будет дальше? Поделитесь своими планами…
– Сейчас я хочу взять небольшой тайм-аут, так как много энергии было вложено в написание книги. В будущем хочу развивать свои писательские навыки. И время покажет, о чем я буду писать. Как говорит мой друг Оркен Кенжебек, сейчас в тренде – вместо визитки дарить свою книгу. Потому как книга расскажет о тебе больше, чем ты сам. KAZPRAVDA.KZ: Спасибо за беседу!