Сильный шторм обрушился на Мекку

На Мекку обрушился шторм с порывами ветра скоростью более 80 километров в час, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото bangkokbook.ru

Порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч обрушились на Мекку в Саудовской Аравии, сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции.

"Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км/ч", - написал представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани в соцсети X (бывшая Twitter).

На кадрах видео, распространяемых местными СМИ, видно, как мощные порывы ветра во время грозы уносят саудовских граждан и иностранных паломников прочь. Ураган также сносил рекламные щиты, металлические конструкции и мусорные баки.

На фоне непогоды власти провинции Мекка в соцсетях в свою очередь сообщили о переводе учебных занятий в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат.