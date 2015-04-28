Сильный ветер и осадки прогнозируют синоптики 28 апреля в Казахстане

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами прогнозируются осадки, на юго-востоке – сильные, местами – усиление ветра. Лишь на западе и северо-западе погода ожидается без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Южно-Казахстанской области ожидается местами ветер 15–20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15–20 м/с.
В Западно-Казахстанской оласти местами ожидается пыльная буря.
В Костанайской области – ночью и утром туман.
Местами в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Южно-Казахстанской области ожидается местами ветер 15–20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15–20 м/с.
В Западно-Казахстанской оласти местами ожидается пыльная буря.
В Костанайской области – ночью и утром туман.
Местами в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.