Синхронистки из Астаны произвели фурор в Дубае

В возрастной категории до 12 лет спортсменки РК завоевали четыре медали

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сборная столичных синхронисток, представляющая спорткомплекс «Барыс», произвела настоящий фурор на мировом турнире по синхронному плаванию Artistic Swimming World League, который завершился в Дубае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В соревнованиях, собравших более 30 команд и 250 спортсменов со всего мира, столичные синхронистки стали настоящим открытием турнира, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

В турнире, в котором участвовали команды из США, Новой Зеландии, Сингапура, России, Италии, Турции и Египта, сборная Астаны оказалась среди лидеров. В возрастной категории до 12 лет спортсменки РК завоевали четыре медали: два золота, одно серебро и две бронзы.

Золотые медали были получены в произвольной и комбинированной группах, серебро и бронза — в дуэте, а также бронза в соло.

Результаты команды:

Первое место — произвольная группа (12 лет и младше)

Первое место — комбинированная группа (12 лет и младше)

Второе место — дуэт (12 лет и младше)

Третье место — дуэт (12 лет и младше)

Третье место — соло (12 лет и младше)

В состав команды вошли Дарья Володькина, Насима Баймухаметова, Анара Абдугалиева, Ясмин Ахметова, Айдидар Аринкызы, Малика Сарсимбаева, Самира Багамедова, Аилин Кусембаева, Алия Советова, Зара Сыздыкова, Айзере Маликова, Дамежан Курмангазы, Еркежан Касенова, Айсана Исабай и Жасмин Рахимова.

Тренерами команды являются Алина Литвиненко и Светлана Колодий.