Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде

Теннис
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В 2024 году Янник дошёл до финала на дух турнирах «Большого шлема», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Чемпионат.ру

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Он стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.

В 2024 году Синнер дошёл до финала на обоих турнирах «Большого шлема», разыгрываемых на харде — Australian Open и US Open, одержав при этом итоговую победу на Открытом чемпионате Австралии.

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.

Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

#теннис #US Open #Янник Синнер

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