Синоптики дали прогноз на конец июня

По данным РГП "Казгидромет", в конце июня в северной половине Казахстана ожидается дождливая, а в южной жаркая погода, передает Kazpravda.kz.
"Над Западной Сибирью располагается глубокий и активный циклон. А связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду Казахстана преимущественно в северных, центральных и восточных областях. Здесь ожидаются дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра и град, температура ниже обычной на 2–4ºC", – говорится в распространенном сообщении синоптиков.
Отметим, что в южных и юго-восточных областях под влиянием поля повышенного атмосферного давления предполагается жаркая и без осадков погода.
В Астане завтра, 29 июня, ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, ночью +12...+14, днем +19...+21, повышенный юго-западный ветер, 9–14 м/с. В четверг, 30 июня, будет переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +11...+13, днем +20...+23, сохранится повышенный западный ветер, 9–14 м/с.