Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание в РК

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В ближайшие три дня на большей территории Казахстана ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Холодная погода с температурой воздуха ниже климатических значений на 2-7 сохранится в предстоящие трое суток.
"Похолодание связано с влиянием мощного и обширного антициклона, в передней части которого с районов Карского моря на Казахстан поступает арктический воздух, вызывающий не только похолодание, но и небольшой снег, туман, гололед. Без осадков по-прежнему на западе, где температура начнет постепенно повышаться до своего обычного значения для данного сезона", – говорится в информации.
В Астане завтра переменная облачность, днем небольшой снег, ночью -8-10, днем -3-5, повышенный северо-западный ветер 9-14 м/с, в четверг, 27 октября, переменная облачность, временами снег, низовая метель, ночная температура воздуха -6-8, днем -1-3, сохранится повышенный западный ветер 9-14 м/с.