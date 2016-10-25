Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание в РК

Общество
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Жания Уранкаева
Иллюстрация Kazpravda.kz
В ближайшие три дня на большей территории Казахстана ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

Холодная погода с температурой воздуха ниже климатических значений на 2-7 сохранится в предстоящие трое суток.

"Похолодание связано с влиянием мощного и обширного антициклона, в передней части которого с районов Карского моря на Казахстан поступает арктический воздух, вызывающий не только похолодание, но и небольшой снег, туман, гололед. Без осадков по-прежнему на западе, где температура начнет постепенно повышаться до своего обычного значения для данного сезона", – говорится в информации. 

В Астане завтра переменная облачность, днем небольшой снег, ночью -8-10, днем -3-5, повышенный северо-западный ветер 9-14 м/с, в четверг, 27 октября, переменная облачность, временами снег, низовая метель, ночная температура воздуха -6-8, днем -1-3, сохранится повышенный западный ветер 9-14 м/с. 

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