"Синтетику" на 12 млн тенге изъяли в Актау

Cотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в одной из съемных квартир города Актау задержали 18-летнего жителя Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Фото: polisia.kz

"При проведении обыска изъято 210 свертков синтетического наркотического вещества альфа-PVP, общей стоимостью более 6,5 млн тенге. Также изъято 30 свертков гашиша", - говорится в информации.

В другом случае, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в Актау в одном из микрорайонов задержали 23-летнего местного жителя. При обыске был изъят большой целлофановый пакет с "экстази", стоимостью свыше 6 млн тенге.

Как стало известно, подозреваемый пытался продать наркотики через Telegram-канал.

Оба факта зарегистрированы в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК. С санкции суда подозреваемые арестованы на 2 месяца, добавили в полиции.