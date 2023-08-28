Сирийский аэропорт Алеппо вывели из строя воздушные силы Израиля

Международный аэропорт Алеппо вышел из строя в результате атаки Израиля на воздушную гавань, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 ракетный удар по международному аэропорту Алеппо», — сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на минобороны Сирии.

По данным ведомства, атака была произведена со стороны Средиземного моря. В результате происшествия был нанесен значительный материальный ущерб, а также была разрушена взлетно-посадочная полоса. Теперь аэропорт не может принимать самолеты.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны еще с 1948 года, когда была провозглашена независимость Израиля. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над территориями суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но пока это не привело к мирному соглашению.