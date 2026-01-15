Система хочет купировать риски - российский политолог

Мнения
130

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев поделился мнением об обновлении политической системы Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане конституционную реформу вынесут на всенародный референдум. Власти страны в ходе реформы намерены обновить политическую систему, пересмотреть структуру парламента и порядок его формирования, перераспределить полномочия между ветвями власти.

В настоящее время рабочая группа формирует модель будущего однопалатного парламента: определяются его статус, функции и взаимодействие с другими ветвями власти.

Сенат, как верхняя палата парламента, будет упразднён, а законодательная власть сосредоточится в руках Мажилиса, полномочия которого будут расширены. Ликвидация Сената ведет к сокращению влияния региональных элит и усилению роли центральной власти. Формирование нового Мажилиса по пропорциональной системе преследует эту же цель. Роль партий в будущем Казахстане таким образом возрастёт.

Токаев не раз подчёркивал, что предлагаемая конституционная реформа направлена на укрепление парламентаризма и вовлечение граждан в процесс принятия решений. Вовлеченность предполагает устойчивость системы.

Модернизация политической системы Казахстана за счет роста качества работы политических институтов и госструктур требует перераспределения функционала, закрепленного в Конституции. Система хочет купировать риски, быть способной быстро реагировать на угрозы и вызовы, обеспечить линию преемственности. Любой социально-экономический и политический кризис — это угроза суверенитету.

Очередное обсуждение реформы с участием Токаева запланировано на середину января — в центре внимания будут полномочия нового парламента и его роль в работе ключевых госинститутов.

Укрепление институтов власти, повышение благосостояния населения, недопущение кризиса доверия между властью и обществом — путь прогресса.

В условиях масштабного кризиса международного права и внутренних запросов на возможность среднесрочного и долгосрочного планирования Токаев намерен обновить политическую систему своей страны. Однако для Казахстана не менее важно обеспечить устойчивый экономический рост и повышение доходов населения. Отсюда поиск страной новых рынков, новых партнеров, новых возможностей, новых драйверов. Как гласит казахская поговорка: Друзей много, шире дорога!

Писал уже не раз, но снова повторю — процветание Казахстана в интересах России, также, как процветание и успехи России в интересах Казахстана. В определенных кругах у нас сейчас почему-то стало модным искать и создавать проблемы с партнерами на ровном месте, ревновать их без повода, попрекать, даже угрожать всуе. Вот этого всего лучше бы избежать. Дружба крепка взаимностью.

 

#Казахстан #Россия #политолог

Популярное

Все
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
«Кайсар» метит в призеры?
В Кызылорде открыли Центр инклюзивного спорта
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Нелегальные постройки – под снос
Прилетел привет… из Сахары
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Семья как зеркало мира
Реанимобили прибыли в районы
Наука, открытая для диалога
Между светом и памятью
Безопасность на дорогах – приоритет государства
Экономика, меняющая повседневность
Учиться беречь будущее
Каратальский район: развивая человеческий капитал
Субсидии, компенсации, образование, трудоустройство
Коллективная безопасность в Азии
От генплана до последнего кирпича без «издержек роста»
Сердце бьется под цокот копыт
Горячая дискуссия о ледяном острове
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Тройной подарок
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Шепот забытого аула: степная готика захватила кинопрокат
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США выходят из 66 международных организаций
Атырау разделят на два района
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки

Читайте также

Казахстан как центр евразийского доверия в эпоху многополяр…
Решающим становится качество роста
Реформа еще не завершена
Необходимо усилить контроль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]