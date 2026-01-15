Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане конституционную реформу вынесут на всенародный референдум. Власти страны в ходе реформы намерены обновить политическую систему, пересмотреть структуру парламента и порядок его формирования, перераспределить полномочия между ветвями власти.

В настоящее время рабочая группа формирует модель будущего однопалатного парламента: определяются его статус, функции и взаимодействие с другими ветвями власти.

Сенат, как верхняя палата парламента, будет упразднён, а законодательная власть сосредоточится в руках Мажилиса, полномочия которого будут расширены. Ликвидация Сената ведет к сокращению влияния региональных элит и усилению роли центральной власти. Формирование нового Мажилиса по пропорциональной системе преследует эту же цель. Роль партий в будущем Казахстане таким образом возрастёт.

Токаев не раз подчёркивал, что предлагаемая конституционная реформа направлена на укрепление парламентаризма и вовлечение граждан в процесс принятия решений. Вовлеченность предполагает устойчивость системы.

Модернизация политической системы Казахстана за счет роста качества работы политических институтов и госструктур требует перераспределения функционала, закрепленного в Конституции. Система хочет купировать риски, быть способной быстро реагировать на угрозы и вызовы, обеспечить линию преемственности. Любой социально-экономический и политический кризис — это угроза суверенитету.

Очередное обсуждение реформы с участием Токаева запланировано на середину января — в центре внимания будут полномочия нового парламента и его роль в работе ключевых госинститутов.

Укрепление институтов власти, повышение благосостояния населения, недопущение кризиса доверия между властью и обществом — путь прогресса.

В условиях масштабного кризиса международного права и внутренних запросов на возможность среднесрочного и долгосрочного планирования Токаев намерен обновить политическую систему своей страны. Однако для Казахстана не менее важно обеспечить устойчивый экономический рост и повышение доходов населения. Отсюда поиск страной новых рынков, новых партнеров, новых возможностей, новых драйверов. Как гласит казахская поговорка: Друзей много, шире дорога!

Писал уже не раз, но снова повторю — процветание Казахстана в интересах России, также, как процветание и успехи России в интересах Казахстана. В определенных кругах у нас сейчас почему-то стало модным искать и создавать проблемы с партнерами на ровном месте, ревновать их без повода, попрекать, даже угрожать всуе. Вот этого всего лучше бы избежать. Дружба крепка взаимностью.