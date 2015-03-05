Системный драйвер развития Статьи 881 Лилия СЫЗДЫКОВА

В мероприятии на тему "Президентские выборы в Казахстане-2015: опережая глобальные вызовы" приняли участие ведущие казахстанские эксперты, представители государственных учреждений.



Нынешняя электоральная кампания по выборам Президента, как напомнил директор КИСИ Ерлан Карин, станет для Казахстана уже пятой.



Он подчеркнул, что во всех случаях избирательный процесс был не просто технической процедурой, а выступал в качестве системного драйвера развития казахстанского государства и общества.



– Каждые выборы становились новым важным этапом в укреплении независимости и развитии нашей страны. Не исключение и предстоящая кампания, – подчеркнул Е. Карин, добавив, что проведение выборов в 2015 году – это глубокое стратегическое решение для упреждения определенных негативных сценариев, базирующихся на непростой мировой ситуации, которое обеспечит стране основу для успешного прохождения через турбулентный период.



Кроме того, участники заседания обсудили глобальные экономические и геополитические условия, на фоне которых были назначены внеочередные президентские выборы, а также общественно-политическую ситуацию внутри Казахстана. Отмечалось, что многие страны постсоветского региона, наши соседи и партнеры, в нынешнем году тоже входят в электоральный цикл. Так, президентские выборы предстоят в Узбекистане и Беларуси, в ряде государств нынешний год ознаменован проведением парламентских выборов.



Кроме того, эксперты говорили о международном опыте проведения электоральных кампаний, об информационных и других аспектах предстоящего избирательного процесса.



– Самое главное, что предстоящие выборы будут способствовать дальнейшей институционализации статуса общенационального Лидера, усилят консолидацию граждан на основе новой казахстанской системы ценностей. Не случайно нынешняя общественная дис­куссия о выборах показывает, что у казахстанцев есть глубокое понимание необходимости сплочения вокруг национального Лидера, – отметил директор КИСИ.