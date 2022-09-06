Новое Послание Президента РК – системный план мер, который позволит Казахстану в условиях неустойчивой экономической конъюнктуры обеспечить рост социального благополучия, считают российские эксперты.

В посольстве РК в Москве экс­перты обсудили новое Послание Президента Касым-Жомарта­ Токаева народу Казах­стана.

Открывая встречу, посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что экономическая политика Казахстана­ при реализации Послания останется неизменной и будет направлена на качественный и инклюзивный рост экономики и благосостояния граждан. Он назвал логичным перезагрузку системы власти в ходе предстоя­щих президентских и парламентских выборов, особенно в свете задач по строительству Нового Казахстана. Важно сначала подготовить политический фундамент и затем приступать к экономической модернизации.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин обратил внимание на то, что в новом Послании Касым-­Жомарта Токаева затронута идея глубинной перестройки отношений в треугольнике «гражданин – бизнес – государство» и взят курс на последовательное снижение участия государства в экономике.

– Разбюрокрачивание всех процессов в обществе – важный элемент успеха любых реформ, – подчеркнул ученый.

С ним согласен научный руководитель Института регио­нальных проблем Дмитрий Журавлев. Он выразил уверенность, что цены должны регулироваться рынком – только в этом случае административный пресс будет уничтожен. Путь этот, по его словам, очень непростой, однако, как считает ученый, у Казахстана довольно высокий шанс успешно его пройти.

Директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова остановилась на теме человеческого капитала, широко затронутой в Послании. По ее словам, ни политическая, ни экономическая реформы невозможны без притока квалифицированных кадров. Здесь перед Казахстаном стоит большой вызов, однако реализация соответствующих задач должна этот вопрос решить.

Дарья Чижова также дала высокую оценку инициативе о начислении части доходов Нацфонда на счета казахстанских детей.

Журналист, политолог Аркадий Дубнов заметил, что в Посла­нии Президент Казахстана очень часто говорил о справедливости, и это достойно уважения и поддержки. Эксперт считает понятным и правильным стремление Касым-Жомарта­ Токаева переизбраться уже в этом году, поскольку ему нужно «переучредить» свою легитимность как самостоятельному политическому лидеру.

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Аза Мигранян назвала Послание реалистичным с экономической точки зрения, чему способствуют его амбициозный и многоаспектный формат, озвученные комплексные и масштабные преобразования. По оценке ученого, в программ­ном документе указаны те точки роста в экономике с точки зрения ее структурирования, в которых у Казахстана имеется потенциал.

Подводя итоги дискуссии, ее участники пришли к выводу, что Послание – это системный план мер, который позволит в текущих условиях неустойчивой экономической конъюнктуры обеспечить в Казахстане достойное качество жизни и рост социального благополучия. Эксперты отметили: главное – это то, что нынешнее Послание является руководством к действию. Очерченные в выступлении Касым-Жомарта Токаева пути развития экономики и социальной сферы, перезагрузка государственного управления должны способствовать улучшению жизни граждан.