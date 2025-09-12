– Инициатором моего путешест­вия стала жительница Алматы Розани Исмаилова, дочь которой Айсулу с мужем и детьми живет в Хельсинки, – рассказывает Канат Галимович. – В Финляндии и Швеции есть диаспоры казахов, действуют культурные общества «Сәуле» и «Абай», представители которых предложили мне провес­ти выездные мастер-классы. Как выяснилось, многие из них уже ознакомились с моей методикой, самоучителем «Ситуативный казахский» и хотели получить прак­тический навык.

В ходе переговоров было решено устроить аналогичные писательские встречи с представителями казахских диаспор из соседних с Финляндией стран Северной Европы. В итоге поездка Каната Тасибекова, продлившаяся больше двух недель, охватила также Швецию, Данию, Норвегию и Эстонию. В турне пропагандист қазақ тілі не только преподал обучающие сессии проживающим там казахам и европейцам, интересующимся нашей культурой, но и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 180-летию Абая.

– Хочу выразить благодарность работникам посольств Казахстана в скандинавских странах, тепло встретившим нас, – продолжает писатель. – Были устроены Абайские чтения, увлекательные творчес­кие конкурсы. Среди европейцев заметил много фанатов Димаша Кудайбергена. Они с упоением дек­ламировали «Слова назидания» Абая, отрывки из других его произведений на трех языках – казахском, финском и английском, пели «Көзімнің қарасы». Местные казахи аккомпанировали им на домбре, кобызе. В общем, юбилей великого поэта был отмечен на высоком уровне. Это надо было видеть!

Как выяснилось, казахская диас­пора в скандинавском регионе немногочисленна: в каждой из вышеуказанных стран проживают по несколько сотен человек. В основном это потомки этнических казахов, бежавших из Казахстана в 30-е годы прошлого века от сталинских репрессий и голода. Попали они туда главным образом через Турцию. Есть также молодые люди, окончившие зарубежные вузы, создавшие семьи.

– В столице Швеции Стокгольме мы посетили муниципальное учреждение, похожее на наши дома дружбы, – вспоминает мой собеседник. – Там работают местные этнокультурные объединения. В одном из таких учреждений на мас­тер-классе я не только разъяснял основы своей методики казахского языка, но и рассказал о духовных ценностях нашего народа, его культурном богатстве. Привезенные мной книги по казахскому языку расхватали как горячие пирожки!

По словам Каната Галимовича, зарубежные казахи весьма трепетно относятся к соблюдению нацио­нальных традиций и обычаев, изу­чению родного языка, истории, культуры Казахстана. Представители казахских диаспор из разных стран регулярно проводят курултаи, вместе отмечают Наурыз и другие национальные праздники.

К слову, самоучитель «Ситуативный казахский», изданный в трех томах на казахском, русском и английском языках, является полноценным экскурсом в богатую историю и самобытную культуру народа. По оценкам экспертов, труд Каната Тасибекова раскрывает картину мира, менталитет и ценностные ориентиры казахов.

Уникальная методика, построенная в формате диалогов, изобилует историческими сведениями, пословицами и поговорками, фразами, применяемыми в различных жизненных ситуациях. Об ее эффективности говорит простой факт: с момента выхода в свет в 2013 году серия книг разлетелась 59-тысячным тиражом и продолжает набирать популярность. Издания ежегодно перепечатываются, за рубежом больше покупают анг­лоязычную версию.

– Мои книги в основном предназначены для взрослых русскоговорящих казахов, – поясняет автор методики. – Знаете, есть такое понятие «намыс» – честь, для нас оно является триггером. Достигнув зрелого возраста, мне стало стыдно за свое незнание родного языка. Так я и придумал для себя эту методику, а спустя пару лет поняв, что она дает результат, решил поделиться знаниями. Позже открыл разговорный клуб «Мәміле», участники которого, общаясь қазақша, быстро овладевают языком.

По словам организатора скандинавского турне Розани Исмаиловой, мастер-классы, устроенные по линии «народной дипломатии», прошли на одном дыхании.

– Зарубежные казахи были в полном восторге, – отмечает Розани Дарвиновна. – Мы привезли им частичку Родины, это незабываемо. Думаю, нужно чаще проводить подобные мероприятия в любой стране, где есть казахская диаспора. Особенно важно хранить и беречь национальные традиции среди детей, родившихся за рубежом. Я сама член клуба «Мәміле», на мой взгляд, трехтомник «Ситуативный казахский» написан поэтическим, образным языком, который понятен не только казахам, но и представителям других национальностей. Именно поэтому книги вызывают такой большой интерес.

В планах Каната Тасибекова – осуществить поездку по 12 российским городам, расположенным в приграничной зоне: Астрахани, Саратову, Самаре, Омску, Оренбургу и другим, где исторически проживает большое число этнических казахов. Представители местных казахских обществ тоже приглашают писателя-лингвиста провести у них мастер-классы. Энтузиаст намерен обучить казахскому языку как можно большее число желающих.