Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 10 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 650 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 427,
- в Алматы – 183,
- в Шымкенте – 28,
- в Акмолинской области – 81,
- в Актюбинской области – 78,
- в Алматинской области – 30,
- в Жетысуской области - 37,
- в Атырауской области – 48,
- в Восточно-Казахстанской области – 52,
- в Абайской области - 34,
- в Жамбылской области – 31,
- в Западно-Казахстанской области – 68,
- в Карагандинской области – 200,
- в Улытауской области - 29,
- в Костанайской области – 97,
- в Кызылординской области – 45,
- в Мангистауской области – 31,
- в Павлодарской области – 88,
- в Северо-Казахстанской области – 49,
- в Туркестанской области – 14.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 370 983 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 331 812.
На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 827 человек (25 499+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 333 пациента, на амбулаторном уровне – 24 494 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.