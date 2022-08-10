Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 10 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 650 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 427,

- в Алматы – 183,

- в Шымкенте – 28,

- в Акмолинской области – 81,

- в Актюбинской области – 78,

- в Алматинской области – 30,

- в Жетысуской области - 37,

- в Атырауской области – 48,

- в Восточно-Казахстанской области – 52,

- в Абайской области - 34,

- в Жамбылской области – 31,

- в Западно-Казахстанской области – 68,

- в Карагандинской области – 200,

- в Улытауской области - 29,

- в Костанайской области – 97,

- в Кызылординской области – 45,

- в Мангистауской области – 31,

- в Павлодарской области – 88,

- в Северо-Казахстанской области – 49,

- в Туркестанской области – 14.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 370 983 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 331 812.

На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 827 человек (25 499+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 333 пациента, на амбулаторном уровне – 24 494 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.