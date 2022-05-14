Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 1,
- в Алматы – 4.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 636 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 748.
На 14 мая лечение от КВИ продолжают получать 561 человек (–227+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находится – 51 пациент, на амбулаторном уровне – 510 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.