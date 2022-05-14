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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 1,

- в Алматы – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 636 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 748.

На 14 мая лечение от КВИ продолжают получать 561 человек (–227+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находится – 51 пациент, на амбулаторном уровне – 510 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.

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