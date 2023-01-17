Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 января

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 17 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 17 января лечение от КВИ продолжает получать 2 051 человек (–1 899+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находятся 193 пациента, на амбулаторном – 1 858 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.