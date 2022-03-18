Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 44 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 6

– город Алматы - 15

– Акмолинская область - 1

– Алматинская область - 1

– Атырауская область - 1

– Восточно-Казахстанская область - 3

– Жамбылская область - 1

– Западно-Казахстанская область - 4

– Карагандинская область - 4

– Костанайская область - 4

– Северо-Казахстанская область - 4

Всего в стране выявлено 1 304 767 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 283 832.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 марта

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.