Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 декабря

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 19 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 215 человек (–2 109+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном – 1 887 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.