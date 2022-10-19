Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 19 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 50 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 355 заболевших.

На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 958 человек (817+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 102 пациента, на амбулаторном уровне – 856 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.