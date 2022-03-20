Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 49 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 5

– город Алматы - 19

– Акмолинская область - 2

– Алматинская область - 1

– Восточно-Казахстанская область - 6

– Жамбылская область - 1

– Карагандинская область - 3

– Костанайская область - 4

– Павлодарская область - 1

– Северо-Казахстанская область - 6

– Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлено 1 304 867 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 285 159.

За сутки в Казахстане не зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса.

На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 127 человек (–6 054+ и 1 073 КВИ-), из них в стационарах находятся 634 пациента, на амбулаторном уровне – 6 493 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 54 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 22 пациента, на аппарате ИВЛ – 11 пациентов.

18 марта зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, не зафиксировано летального исхода и 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88560, летальных случаев – 5 350, выздоровевших – 82 137.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 марта

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.