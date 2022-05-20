Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 9,
- в Алматы – 3,
- в Актюбинской области – 1,
- в Алматинской области – 1,
- в Карагандинской области – 2.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 683 заболевших.