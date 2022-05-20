Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 9,

- в Алматы – 3,

- в Актюбинской области – 1,

- в Алматинской области – 1,

- в Карагандинской области – 2.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 683 заболевших.