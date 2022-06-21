Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 20 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 2

– город Алматы – 12

– город Шымкент – 2

– Акмолинская область – 1

– Карагандинская область – 2

– Кызылординская область – 1

Всего в стране выявлены 1 305 982 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 169.

На 21 июня лечение от КВИ продолжают получать 205 человек (–150 и 55 КВИ-), из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне – 158 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.