Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 20 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 2
– город Алматы – 12
– город Шымкент – 2
– Акмолинская область – 1
– Карагандинская область – 2
– Кызылординская область – 1
Всего в стране выявлены 1 305 982 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 169.
На 21 июня лечение от КВИ продолжают получать 205 человек (–150 и 55 КВИ-), из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне – 158 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.