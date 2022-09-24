Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 24 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 107 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 17
– город Алматы – 14
– город Шымкент – 2
– Акмолинская область – 10
– Актюбинская область – 5
– Алматинская область – 1
– Жетысуская область – 0
– Атырауская область – 0
– Восточно-Казахстанская область – 5
– Абайская область – 2
– Жамбылская область – 1
– Западно-Казахстанская область – 7
– Карагандинская область – 9
– Улытауская область – 3
– Костанайская область – 15
– Кызылординская область – 1
– Мангистауская область – 5
– Павлодарская область – 2
– Северо-Казахстанская область – 7
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 393 106 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 375 256.
На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 4 292 человека (–4 160+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 4 161 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.