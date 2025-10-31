Руководитель Департамента экологии по городу Алматы Динмухамед Лесбеков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию со стихийными свалками на территории города в пресс-центре Региональной службы коммуникаций, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Ситуация со стихийными свалками у нас находится на постоянном контроле. По инициативе Президента страны по всей республике реализуется программа «Таза Қазақстан». Ежедневно наши инспекторы проводят рейды по всем районам города», - отметил Лесбеков.

По его словам, Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» осуществляется космический мониторинг для выявления несанкционированных свалок.

«В этом году в Алматы было выявлено 10 стихийных свалок, все они своевременно ликвидированы акиматами районов. По обращениям жителей также принимаются оперативные меры по очистке территорий», - добавил он.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года департаментом экологии к административной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в сфере санитарной очистки были привлечены девять должностных лиц акиматов районов – от начальников отделов благоустройства и коммунального хозяйства до курирующих заместителей акимов.