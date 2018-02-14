​Сияние молодости

Экспозицию в Центральном государственном музее РК, несомненно, украсила картина «Алматы» кисти молодой художницы, студентки КазНАИ им. Т. Жургенова Наргиз Мухаметкалиной. Ее главным героем стал один из современных символов мегаполиса – архитектурный комплекс «Нурлы Тау». В красивых переливах экспрессивных цветов – с оранжево-желтых и розовых в темно-синие и голубые оттенки – творение зодчих предстает словно в сияющем ореоле. Но угасающее мерцание закатного дня напоминает о несокрушимой вечности природы над недолговечным творением людей...

Интересна и работа «Беркут» студента Жумакына Кайрамбаева. Он запечатлел парящего беркута, крылья которого затмевают даже солнце. И предложил необычный ракурс – вид сверху, когда с высоты птичьего полета видны бесконечная степь, юрты, люди, желто-зеленые холмы и белоснежные вершины Алатау.

Зимней теме посвятила свое произведение «Снегири» Елена Шарапова. Она отразила радужное настроение двух девушек, легкое, как полет снегирей. Они в ярких платках и юбках, теплых шубках кормят птиц прямо с рук. Нечто подобное можно было увидеть на художественных открытках раннего советского периода.

Запомнились зрителям и… дизайнерские куртки, созданные студентами. Так, Назерке Ильясова украсила джинсовую куртку портретом восточной красавицы в красном головном уборе, с сереб­ряными сережками и браслетами на руках.