Скакуна загнали насмерть на турнире по байге в Нур-Султане

Происшествия
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Фото: twitter.com
Породистого скакуна загнали до смерти на республиканском турнире по национальным конным видам спорта в Нур-Султане, передает 24.kz.

Как сообщается, скакун успешно преодолел дистанцию в 25 километров, однако на финише вдруг стал шататься, а затем рухнул на землю. Его пытались поднять, но лошадь скончалась.

"Упал и сдох, значит, не подготовлен. В этом виноват тренер. Значит, он не чувствует коня. А так, лошадь не сдыхает, если тренер хороший, если он её готовил", - сказал тренер по конным видам спорта Секенай Бобекбай.

Отметим, что аламан байге считается самой престижной, длинной и жестокой дистанцией. Мало, кто может преодолеть 25 километров. В этом турнире, к примеру, из 31 участника до финиша дошли лишь 17.

Напомним, в столице прошёл турнир по национальным конным видам спорта. Участие в нём приняли свыше ста жокеев из разных регионов страны. На турнире было заявлено четыре дистанции: жорга жарыс, кунан байге, малый аламан и аламан байге. Общий призовой фонд составил 20 миллионов тенге.


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