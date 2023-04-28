Склон Мохнатки загорелся в Алматы (видео)

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

В Алматы вечером 27 апреля загорелся сухостой на склоне горы Мохнатка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

«Пожарные и лесники ликвидируют горение залежника и сухостоя на склоне горы на площади 100 кв. м.

27 апреля в 20:00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС города Алматы в составе более 30 сотрудников, и сотрудники Иле-Алатауского ГНПП с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом, направлены в Медеуский район, ул. Керей Жанибек Хандар, около д. 389. Поступило сообщение, что горит склон горы Мохнатка, со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау», - рассказали в Департаменте по ЧС Алматы.

Также сообщается, что к месту загорания пожарные прибыли пешком, в связи с невозможностью применения техники и темного времени суток. Угрозы распространения огня нет.