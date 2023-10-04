Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Казахстане за год

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

По количеству родившихся двойняшек лидирует Туркестанская область.

Фото: degtyareva.moscow

В 2022 году в Казахстане на свет появились 8268 двойняшек и 151 тройняшка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным ведомства, по количеству родившихся двойняшек лидирует Туркестанская область – 1185. Далее следуют Алматинская область и город Алматы, 782 и 756 соответственно.

По рождению тройняшек в первой тройке Туркестанская область – 24, города Алматы – 21 и Астана – 18.

Рождение четверняшек в прошлом году не наблюдалось.

В целом в 2022 году число родившихся составило 403,9 тыс. человек.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (28,53 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и городе Шымкент (27,13). Основная доля рождения приходится на женщин в возрасте 30-34 лет (28,6%) и 25-29 лет (28,1%).

#рождение #тройняшки #двойняшки #близнецы #младенцы

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