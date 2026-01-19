Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В связи с этим в столице прошли богослужебные мероприятия с участием верующих и жителей города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Праздничные богослужения проходили в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27), Константино-Еленинском храме (проспект Республики, 12) и храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

Для проведения традиционных крещенских купаний в Астане оборудованы специальные проруби на левом берегу реки Есиль – в районе набережной парка «Столичный», возле центрального пляжа.

Места для купаний стали доступны после освящения воды с 20:00 и были открыты до 02:00 19 января.

Все купели оснащены безопасными лестницами и ограждениями. Для удобства граждан предусмотрено освещение территории, а также организованы пункты обогрева.

В охране общественного порядка были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и Департамента полиции. На местах проведения купаний дежурили бригады скорой медицинской помощи. Спасательные подразделения вели контроль за соблюдением правил безопасности на воде.