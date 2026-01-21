В Казахстане детально регламентируют порядок использования госсимволов юридическими и физическими лицами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании Правительства доложила о принимаемых мерах во исполнение поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

«Вчера Глава государства, подводя итоги исторической миссии Национального курултая, который занимает особое место в жизни нашей страны, возложил масштабные задачи, определяющие будущее государства и нашего народа. Прежде всего, это исторический рубеж, нацеленный на всестороннее укрепление фундамента Независимости, выходящее за рамки конституционных изменений, сопоставимых по своей значимости с принятием новой Конституции», – сказала Аида Балаева.

Вице-премьер отметила, что в рамках исполнения поручений Главы государства будет продолжена системная работа по ключевым принципам, определенным Президентом «Заң және тәртіп», «Адал азамат», «Таза Қазақстан».

Также будет усилена информационно-разъяснительная работа по популяризации государственных символов, духовно-нравственным и семейным ценностям.

Минкультуры проведет работу по детальной регламентации порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами.

В нормативные правовые акты будут внесены необходимые изменения, а также подготовлены наглядные методические материалы.

В рамках поручения Главы государства будут разработаны дополнительные меры поощрения граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам.

Еще одним важным направлением является продвижение историко-культурного наследия на уровне ЮНЕСКО. Ранее на заседаниях Национального курултая Президент уделял этому вопросу особое внимание и давал конкретные поручения.

По поручению Главы государства будут проведены соответствующие работы по выдвижению номинаций, объединяющих Жаркентскую мечеть и Вознесенский собор, а также петроглифы Каратауского хребта, с целью включения их в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для включения «Слов назидания» Абая в реестр ЮНЕСКО «Память мира» соответствующие документы направлены на экспертную оценку.