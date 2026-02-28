Республиканский форум ко Дню благодарности прошел в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

​В этом году исполняется 10 лет со дня учреждения праздника

Фото: МКИ

В столичном Дворце мира и согласия состоялся Республиканский форум, приуроченный ко Дню благодарности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений, общественных структур АНК, молодежных и волонтерских организаций, благотворительных центров и экспертного сообщества.

​В этом году исполняется 10 лет со дня учреждения Дня благодарности. В ходе выступлений участниками было отмечено значение праздника как важного фактора общественной сплоченности и исторической преемственности.

​Также в ходе форума участники обсудили происходящие в стране масштабные перемены и выразили поддержку проекту новой Конституции, подчеркнув его направленность на укрепление единства и справедливости.

​Отдельно была обсуждена практическая значимость благотворительности. Представители этнокультурных объединений акцентировали внимание на укреплении межэтнического согласия и правового сознания. Также особый акцент был сделан на продвижении созидательных ценностей в молодежной среде.

​В ходе форума также были продемонстрированы видеопоздравления от этнокультурных объединений со всех регионов страны, в которых казахстанцы выразили признательность Родине и людям труда, играющим ключевую роль в обеспечении благосостояния общества.

#форум #МКИ #День благодарности

