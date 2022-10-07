"Сколько голосов наберём, время покажет" – Нурлан Ауесбаев

Кандидат в президенты от ОСДП Нурлан Ауесбаев сдал документы в Центризбирком для регистрации, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Представители Центризбиркома приняли все документы. На их проверку потребуется 2-3 дня.

«Да, мы уверены в своей победе на выборах. Сколько голосов наберем, время покажет. Но я думаю, хорошие голоса наберем, нас народ поддерживает. Наши основные идеи - борьба с коррупцией и олигархией, мы выступаем за социальную справедливость в политике и экономике», - сказал Нурлан Ауесбаев в кулуарах ЦИКа, отвечая на вопросы журналистов.