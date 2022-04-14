Сколько казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 14 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 920 человек (–925+ и 995 КВИ-), из них в стационарах находятся 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 751 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

12 апреля зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 13 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 800, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 452.