Сколько денег накопили казахстанцы в ЕНПФ

Пенсионные новости
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Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июля превысил 24 трлн тенге, показав рост за год более чем на 4 трлн тенге или на 20,9%, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на ЕНПФ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным фонда, пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) на 1 июля 2025 года достигли 22,85 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 18,7%.

Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила 683,10 млрд тенге, показав рост за 12 месяцев на 10,2%.

Наиболее существенный годовой прирост продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), увеличившись за 12 месяцев на 35% и составив 8,73 млрд тенге.

На 1 июля 2025 года сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 463,98 млрд тенге.

"С начала года на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 1 575,45 млрд тенге взносов, что на 19,8% (или на 260,05 млрд тенге) больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

Чистый инвестиционный доход с начала года составил порядка 350,7 млрд тенге, перекрыв временное снижение дохода предыдущих месяцев", - говорится в сообщении.

Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 325,24 млрд тенге (или 71,1%).

Большую часть выплат составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 451,58 млрд тенге.

Выплаты по возрасту за 6 месяцев составили 118,79 млрд тенге.

С начала года по 1 июля  также осуществлены выплаты по наследству – 34,58 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 19,18 млрд тенге, выплаты на погребение – 5,36 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 1,58 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма в размере 151,78 млрд тенге.

#пенсия #ЕНПФ

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