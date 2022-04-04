Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал о промежуточных итогах оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию похищенного в ходе массовых беспорядков в январе оружия, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Санжар Адилов сообщил, что к этому часу у преступников и из схронов изъято 1 386 единиц оружия, в их числе 154 автомата, 419 пистолетов, 166 травматических ружей, 70 специальных ружей, 30 гранатометов.

Кроме того, обнаружено и изъято 22 479 боеприпасов.

«В Алматы задержан еще один человек, подозревающийся в хищении оружия из магазина «Оружейник», которое в последующем хранил в заброшенном здании Турксибского района. У задержанного изъяты нарезной карабин и гладкоствольное ружье», – добавил спикер.

Он еще раз напомнил о необходимости добровольной сдачи оружия и предоставления любой известной информации о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия.

«На сегодня гражданами добровольно сдано 120 единиц оружия. При этом ни один из них не привлечен к какой-либо ответственности», – резюмировал представитель МВД.

Фото: polisia.kz