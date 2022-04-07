Общество , Здравоохранение
Сколько еще денег направят на борьбу с коронавирусом в Казахстане, рассказали в Минфине
Диасов Ораз
корреспондент

Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева рассказала, сколько средств направят на борьбу с коронавирусом – эти средства заложены в проекте закона «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и повышение заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения предусматривается в общей сумме 69 млрд тенге. Расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе на закуп вакцины – 77 млрд тенге», – сообщила Татьяна Савельева.

В свою очередь руководитель аппарата Минздрава Батырбек Абдильдин позже в кулуарах уточнил, что 20,6 млрд тенге будет направлено на покупку вакцины Pfizer против КВИ.

«Если я точно помню, то эти 20,6 млрд тенге – это на 2 млн человек на 2 компонента вакцины», – сообщила журналистам в свою очередь вице-министр финансов.

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