Сколько стоит новогодний корпоратив в городах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В предновогодние дни самое время задуматься о том, где и как его отметить, в том числе и с коллегами. Конечно, хочется, чтобы было весело и в то же время недорого. В каких городах страны можно найти бюджетные варианты для проведения корпоратива, и что предлагают рестораторы? Вопрос, действительно, сейчас актуален. Самые выгодные предложения можно найти в городах поменьше. Конечно, и в мегаполисах можно найти бюджетные варианты. Однако там цены будут выше из-за большей конкуренции и более высоких издержек, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Так, в Кокшетау можно найти самые бюджетные варианты от 10 тысяч тенге на человека, включая ужин и шоу-программу.

В Туркестане, Кызылорде и Талдыкоргане новый год можно отметить в пределах 30 тысяч тенге. Актобе и Костанай предлагают аналогичные цены.

А вот в Петропавловске средний чек составляет 20 тысяч тенге. Стоимость может включать ужин, напитки, шоу-программу и выступления звёзд.

В Астане каждый найдёт себе развлечение по вкусу. Рестораны предлагают ужины с шоу-программами по цене от 21 тысячи тенге с человека. В стоимость входят выступления артистов и дискотека. Для любителей активного отдыха подойдут вечеринки в барах с горячими DJ-сетами и ярким шоу по цене от 15 тысяч тенге.

Если же вы хотите отпраздновать Новый год в большой компании, то можно арендовать отдельную кабинку в караоке за 200 тысяч тенге. В общем зале такое предложение стоит на 100 тысяч тенге меньше. Для тех, кто предпочитает более изысканный формат, есть вариант с праздничным шведским столом по цене от 99 000 тенге для взрослых. Стоимость детского пакета - 55 тысяч. Он включает угощения, живую музыку, поздравление Деда Мороза и аниматоров.

Встретить год зелёной деревянной змеи по-разному можно и в Алматы. Там цены новогодние вечеринки варьируются от 35 тысяч до 490 тысяч тенге. Например, жители и гости мегаполиса могут посетить ресторан, где средний чек составит около 125 тысяч тенге с человека. В эту сумму включен депозит на еду и напитки, а также входной билет. Гостей ждет насыщенная шоу-программа с участием звезды, музыка, конкурсы и традиционное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Караоке-вечеринка обойдется алматинцам в одном из заведений города в 35 тысяч тенге с человека. Празднование для двоих в зоне отдыха обойдется от 430 тысяч до 490 тысяч тенге. В стоимость включено проживание, праздничный ужин, развлечения для взрослых и детей, а также доступ к спа и катку.

Эксперты отмечают, такая разница в ценах обусловлена несколькими факторами: уровнем конкуренции в регионе, популярностью заведений. А ещё клиенты стали более требовательными к качеству услуг. Они ожидают не только вкусной еды и развлекательной программы, но и оригинальных идей и индивидуального подхода. Поэтому рестораны и банкетные залы вынуждены постоянно обновлять свои предложения, чтобы удовлетворить растущие запросы клиентов.