Сколько стоят абонементы на платные дороги в РК

«КазАвтоЖол» предлагает месячный и годовой абонемент на проезд по платным дорогам, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главное условие – транспортное средство должно быть зарегистрировано в районах, прилегающих к платному участку (район регистрации авто берется из базы данных МВД РК) и не иметь задолженности за проезд.

Заявку на абонементы можно подать онлайн или обратиться в центр по работе с клиентами, пункт взимания платы.

Сколько стоят абонементы:

1. Абонементы на один месяц:

- для легковых – не предусмотрено;

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 2 МРП – 7 864 тенге;

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 4 МРП – 15 728 тенге;

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 6 МРП - 23 592 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т. – 8 МРП – 31 456 теңге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 10 МРП – 39 320 тенге.

2. Абонементы на один год:

- для легковых автомобилей – 1 МРП – 3 932 тенге;

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 20 МРП – 78 640 тенге;

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 40 МРП – 157 280 тенге;

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 60 МРП – 235 920 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т. – 80 МРП – 314 560 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП – 393 200 тенге.

Как оформить абонемент:

1. Через контакт-центр 1403

- пополнить номер автомобиля в соответствии со стоимостью абонемента и обратиться в контакт центр для подключения услуги.

2. Через сайт kaztoll.kz

- Зарегистрироваться на сайте: kaztoll.kz;

- Добавить свое транспортное средство;

- Выбрать раздел «Оформить абонемент» и отметить необходимый вид абонемента (месячный, годовой).

3. На пунктах взимания платы или в центрах по работе с клиентами:

- Обратиться к операторам

- Произвести оплату абонемента удобным способом (картой, наличными или через интернет-банкинг).

Оформление абонемента гарантирует вам экономию времени и денег, отмечают в компании.