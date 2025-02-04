Сколько стоят абонементы на платные дороги в РК

Автодороги
106
Венера Баталова
корреспондент

«КазАвтоЖол» предлагает  месячный и годовой абонемент на проезд по платным дорогам, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главное условие – транспортное средство должно быть зарегистрировано в районах, прилегающих к платному участку (район регистрации авто берется из базы данных МВД РК) и не иметь задолженности за проезд.

Заявку на абонементы можно подать онлайн или обратиться в центр по работе с клиентами, пункт взимания платы.

Сколько стоят абонементы:

1. Абонементы на один месяц:

- для легковых – не предусмотрено;

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 2 МРП – 7 864 тенге;

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 4 МРП  – 15 728 тенге;

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 6 МРП  - 23 592 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т. – 8 МРП  –  31 456 теңге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 10 МРП – 39 320 тенге.

2. Абонементы на один год:

- для легковых автомобилей – 1 МРП  –  3 932 тенге;

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 20 МРП – 78 640 тенге;

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 40 МРП – 157 280 тенге;

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 60 МРП  – 235 920 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т. – 80 МРП – 314 560 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП – 393 200 тенге.

Как оформить абонемент:

1. Через контакт-центр 1403

- пополнить номер автомобиля в соответствии со стоимостью абонемента и обратиться в контакт центр для подключения услуги.

2. Через сайт kaztoll.kz

- Зарегистрироваться на сайте: kaztoll.kz;

- Добавить свое транспортное средство;

- Выбрать раздел «Оформить абонемент» и отметить необходимый вид абонемента (месячный, годовой).

3. На пунктах взимания платы или в центрах по работе с клиентами:

- Обратиться к операторам 

- Произвести оплату абонемента удобным способом (картой, наличными или через интернет-банкинг).

Оформление абонемента гарантирует вам экономию времени и денег, отмечают в компании.

#дороги #оплата #абонемент

Популярное

Все
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
В Жезказгане открыли филиал крупнейшей шахматной академии в стране
История успеха: когда семейный бизнес приносит плоды
Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау
Отмечен высокий потенциал казахстанской цифровой экосистемы
Как готовят кадры для казахстанской судебной системы
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Искусственный интеллект в образовании: эксперты ЮНЕСКО о возможностях, рисках и ответственности
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Школьники СКО приняли участие в конкурсе профессионального мастерства
Трансформация ТиПО начинается с повышения статуса рабочих кадров
В Алматы создан пул экорейнджеров
Профсоюзы СКО уделяют особое внимание развитию технического и профессионального образования
Как новые технологии меняют рынок труда
Забота о селе – забота о стране
Бюджетные деньги, выделенные на капремонт, должны находиться под контролем
Предупреждать об опасности лавин
Аграрии Татарстана посетили Астану
Депутаты рассмотрят Бюджетный кодекс
Будьте здоровы!
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – премьер
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Резюмируя поручения Президента
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Полный текст выступления президента на расширенном заседании правительства
Инструмент интеграции науки и образования
Можно ли оцифровать базары?
Сто дней до посевной: настрой не радужный
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
«Пришло время затянуть пояса»: Токаев объявил режим тотальной экономии в стране
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка

Читайте также

Единую цифровую платформу «E-Joldar» для управления дорогам…
«Затянули административные процедуры» – Бектенов поручил на…
«Население недовольно качеством дорог»: Бектенов поручил ул…
Движение авто ограничили в Жамбылской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]