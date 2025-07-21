Подробнее об этом на конкретном примере рассказали в Комитете по защите прав потребителей, передает Kazpravda.kz

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В Департамент торговли и защиты прав потребителей Абайской области поступило обращение от жительницы города Семей, которую не стали обслуживать по подарочным сертификатам стоимостью 20 тысяч каждый. Продавец сослался на истечение срока их действия.

Сотрудниками департамента была проведена разъяснительная работа с предпринимателем.

"Согласно пункту 36 Правил внутренней торговли, срок действия подарочных сертификатов, реализуемых продавцом на возмездной основе, составляет до трёх лет. Исключение составляют сертификаты, распространяемые бесплатно, по которым срок действия определяется продавцом. Также были разъяснены положения закона «О защите прав потребителей», согласно которым недопустимо включение в договор условий, ограничивающих права потребителя, а также принуждение к заключению договоров на приобретение товаров и услуг", - говорится в сообщении.

По итогам работы потребителю была предоставлена возможность приобрести товар на общую сумму 40 000 тенге, что соответствует номинальной стоимости сертификатов.