Сколько времени требуется, чтобы свободно и бегло говорить на казахском языке?

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1. Сделайте изучение казахского языка ежедневной привычкой

Люди жалуются, что не могут быстро выучить язык, потому что он слишком сложен. На самом деле причина в том, что люди не могут заставить себя постоянно практиковать язык.

Чтобы достичь этой цели, вам необходимо выработать ежедневные привычки. Привычки являются ключом к изменению поведения, потому что как только вы их сформируете, вам не нужно полагаться на силу воли или мотивацию.

2. Учите нужные слова правильным способом

При изучении языка важно делать упор не только на грамматику, но и на расширение словарного запаса. Новые слова – это новые возможности для общения и повышения чувства самоудовлетворения.

Если у вас уже есть базовый словарный запас, тренируйтесь подбирать синонимы и антонимы к новым словам. Это не только поможет их учить, но и пригодится в общении: если вы все-таки забудете слово, сможете легко подобрать ему замену.

Иногда запомнить новое казахское слово ну никак не получается, и ни один из перечисленных методов не помогает. Тогда на помощь придет мнемотехника — способ запоминания через ассоциации. Скажем, вам никак не удается выучить слово «сиыр» («корова»). Можно использовать мнемоническую подсказку с созвучным русским словом «сыр»: «Сиыр дарит нам сыр».

Чтобы выучить сразу несколько не связанных друг с другом слов, объедините их в историю. Запомнить короткий рассказ проще, чем набор случайных слов, потому что в рассказе есть сюжет и его можно воссоздать в воображении.

Используйте стикеры и интервальные повторения. Стикеры – пожалуй, самый эффективный способ запоминания языка. Расклейте их по дому, в машине, на работе, чтобы куда бы вы не посмотрели, видели перевод того или иного слова.

3. Погрузитесь в бесплатные ресурсы

Никогда еще не было так легко быстро выучить язык, не путешествуя в страну, где на нем говорят. Это потому что в настоящее время существует множество бесплатных ресурсов для чтения и прослушивания, к которым вы можете получить доступ в Интернете. Используйте их, чтобы погружаться в язык каждый день.

4. Посещайте разговорные клубы

Как говорилось выше, все, что вам нужно, для эффективного изучения казахского языка, это доступ в Интернет. В этом вам поможет сайт и приложение Soyle.kz. «Soyle» означает «говорить», а научиться говорить можно только говоря, поэтому все материалы по изучению казахского языка представлены с целью развития разговорной речи. Курс поможет с легкостью говорить на казахском и понимать собеседника в разнообразной коммуникативной ситуации. Проект реализуется при поддержке генерального партнера «Самрук-Казына Траст».

Кроме того, есть возможность найти себе собеседника в таких социальных сетях, как Instagram, Facebook, Вконтакте, Telegram и также принять участие в разговорном клубе Resmi Club.

К примеру, казахстанский учитель родом из Италии выучил казахский язык благодаря Soyle.kz. Донато Макри учит казахский язык на протяжении года, не пропуская ни одну онлайн-встречу Resmi Club.

«Я преподаю итальянский язык в школе. На прошлой неделе я снова прилетел в Алматы, и в аэропорту люди начали интересоваться тем, как я так быстро научился свободно говорить на казахском. На что я всегда отвечаю, что благодаря Soyle.kz. я достиг такого уровня владения языком», – откровенничает пользователь портала Soyle.kz.

Помимо всего прочего, команда Soyle.kz всегда старается для своих пользователей и подписчиков. Тем самым продвигая язык на таких релевантных платформах, как TikTok и YouTube.

Формат в TikTok – это микрообучение, предполагаемые короткие занятия, способствующие быстрому освоению казахского языка. Количество подписчиков за полгода достигло до 43 000 человек.

А что насчет YouTube? Популярный раздел на данном платформе – SoyleTube и уроки по методу Пимслера. Уроки на канале SoyleTube представлены в оригинальном и современном формате и отлично подходят для освоения разговорного казахского языка с нуля.

5. Наслаждайтесь изучением языка

Слишком часто люди отказываются от изучения языка, потому что изучают скучные учебники и пытаются положиться на свою силу воли. Поэтому очень важно получать удовольствие от данного процесса. При этом важно не зацикливаться на грамматике — вместо этого старайтесь делать то, что вам нравится, и сосредоточиться на темах, которые вас интересуют.