Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

На 76-м году жизни скончалась президент Ассоциации легкой промышленности Любовь Худова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Facebook заместителя директора палаты предпринимателей Алматы Акеркин Эралиевой.



“Любовь Николаевна - выпускник механико-технологического факультета Ташкентского текстильного института, инженер-технолог трикотажного производства, кандидат технических наук.



Она всю жизнь посвятила легкой промышленности, проработала главным инженером института "Казгипротехнолегпром", ректором Университета бизнеса моды "Сымбат", профессором Алматинского технологического университета.



Любовь Николаевна была патриотом текстильной промышленности, учителем многих поколений, лидером швейной отрасли. Она была очень порядочным, честным, справедливым человеком и профессионалом”, – написала Акеркин Эралиева в Facebook.

Любовь Худова родилась 28 ноября 1946 года в Туркменистане. Окончила механико-технологический факультет Ташкентского текстильного института по специальности инженер-технолог трикотажного производства.

С 2003 года занимала должность председателя правления Ассоциации предприятий легкой промышленности РК.