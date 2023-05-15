Скончались двое пострадавших при пожаре на ГПЗ в Актюбинской области

Двое рабочих, пострадавших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, скончались, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата региона.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Напомним, 1 мая на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района на территории газоперерабатывающего завода №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз» загорелась установка.

4 рабочих тогда получили ожоги. Их сначала госпитализировали в центральную больницу Темирского района, затем 2 мая троих пострадавших санавиация экстренно доставила в медицинское учреждение города Астаны.

«Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако двое скончались из-за острой сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной недостаточности.

Один пострадавший продолжает получать лечение в больнице Астаны. Еще один проходит курс лечения в Актобе. Его состояние стабильное», – проинформировали в облакимате.

По ЧП была создана комиссия, которой предстоит проверить все нефтедобывающие предприятия региона на обеспечение безопасности условий труда с привлечением к ответственности руководителей компаний, исполнителей.

Ведется расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил пожарной безопасности».

«Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Акимат Актюбинской области выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной пострадавших», – говорится в сообщении.