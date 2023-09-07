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Скончался супруг казахстанки, погибшей в ДТП в Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе МИДа.

"Супруг скончался вчера в реанимации. Сына забрали родственники, он уже в Казахстане. Тела трех погибших будут отправлены сегодня в Казахстан", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 3 сентября в Алании произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семья из Казахстана.

На месте трагедии погибла женщина, 1989 года рождения, и её двухлетняя дочь. Глава семьи, мужчина 1986 года рождения, поступил в реанимации в тяжелом состоянии. Сына, 2014 года рождения, доставили в больницу, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Погибшей оказалась журналист и основательница детского реабилитационного центра «Зейін Атырау» Арайлым Бағытжан, которая находилась с семьей на отдыхе в Аланье.