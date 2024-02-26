Скоростной интернет будет доведен до 80% школ в 2024 году

В этом году охват будет увеличен с 65% до 80%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК

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Инициатива направлена на создание комфортных условий для обучения и улучшения качества образования.

– Предоставление высокоскоростного интернета в школах имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это позволит ученикам и учителям иметь доступ к большому объему информации и образовательным ресурсам, что способствует более эффективному процессу обучения и расширению кругозора. Во-вторых, быстрый интернет обеспечивает возможность взаимодействия с другими школами и образовательными учреждениями через различные онлайн-платформы, что способствует развитию коммуникации и обмену опытом, – отметила и.о.директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Отмечается, что министерство планирует модернизировать существующую инфраструктуру, расширение сетевого покрытия, повышение скорости передачи данных и обеспечение доступности интернета в отдаленных и малонаселенных районах.

Ранее сообщалось, что в школах Карагандинской области прокуроры обнаружили доступ к запрещенному контенту.