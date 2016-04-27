Скоростной поезд будет курсировать между Астаной и Костанаем

АО "Пассажирские перевозки" запускает новый скоростной поезд Астана – Костанай, передает Kazpravda.kz.
С учетом увеличения пассажиропотока АО "Пассажирские перевозки" объявило о запуске дополнительного скоростного поезда "Тұлпар-Тальго" №91/92 сообщением Астана – Костанай.
Экспресс начнет курсировать со 2 мая 2016 года. Периодичность – через день.
Стоянки в пути следования: Атбасар, Жаксы, Есиль, Кушмурун, Тобыл, Железорудная. Поезд из Астаны отправляется в 09 часов 15 минут, из Костаная – в 21 час 11 минут. Время в пути из столицы до областного центра – 09 часов 15 минут, обратно – 09 часов 11 минут.
Состав поезда "Тұлпар-Тальго" – 27 вагонов, из них 2 вагона класса "Гранд", 2 – "Бизнес", 18 – Турист", 2 вагон-ресторана (вагон-бар), 3 технических вагона.