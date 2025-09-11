Скотокрадов задержали в ВКО

Закон и Порядок
8
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали двух местных жителей, занимавшихся кражами скота, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе ОПМ «Барьер» сотрудники остановили автомобиль с багажником, до отказа набитым тушами баранов. При этом водитель не смог предъявить сопроводительных документов.

«Задержанные перевозили три туши мелкого рогатого скота. Кроме того, установлена их причастность к ранее совершенному хищению одной головы крупнорогатого скота», - сообщили в областном ДП.

Общая сумма ущерба превысила 600 тыс. тенге. Мясо мужчины планировали продать на рынке в областном центре. В настоящее время туши возвращены законным владельцам, в отношении задержанных начато досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как напомнили полицейские, не следует оставлять скот без присмотра. Необходимо также таврировать и бирковать животных.

 

#задержание #Скотокрады

