Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Экономика
"Слабая организация и недоработка акиматов" – вице-премьер о росте цен на овощи

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов провел в Алматы совещание с акиматами регионов по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

За прошедшую неделю рост цен на СЗПТ составил 0,6%. Больше всего подорожали морковь на 2,8%, лук – на 2,6%,  картофель на – 2,2%, сахар – на 1,8%, мука – на 1,3%. Подешевели капуста – на 1,0%, масло подсолнечное и яйцо – на 0,1%.  

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Алматы на 1,2%, в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях – на 0,9%.

Заместитель Премьер-министра отметил, что акиматами  регионов работа по организации поставок ранних овощей из Туркестанской области проводится слабо. Кроме того, на должном уровне не контролируется торговая надбавка в рознице.

«Рост цен на овощи – результат упущенной возможности заблаговременной контрактации и фиксирования цен на овощи», — отметил Султанов.

Так, в частности, по данным акимата Алматы был заключен меморандум на поставку ранней капусты в объеме 550 тонн по 140 тенге с к/х «Сейлхан». Однако крестьянское хозяйство не подтвердило акт проведения предоплаты.  

Министр торговли также подверг критике работу акиматов по мониторингу формирования ценовой цепочки от поля до прилавка. К примеру, оптом капуста с полей Жетысайского района Туркестанской области реализуется по 160-170 тенге. Логистика до Алматы увеличивает стоимость капусты до 190 тенге. С учетом торговой надбавки в 15% цена на прилавках Алматы должна составлять не более 220 тенге. Однако по факту ее розничная цена зафиксирована на уровне от 280 до 400 тенге.

Аналогичная ситуация наблюдается в других регионах.   

В Восточном Казахстане стоимость капусты должна составлять 240-250 тенге при 15% торговой надбавке. По факту розничная цена реализации составляет в среднем 310 тенге, а  торговая надбавка – 47,6%.  

В Костанайской области  при оптовой цене капусты (с учетом стоимости доставки из Туркестанской области) – 205 тенге, розничная цена колеблется от 412 до 500 тенге.  

«При таких ценах невооруженным глазом видна слабая организация и недоработка акиматов. Понимаем, что магазинов много. Однако следует организовать качественную разъяснительную работу, раздать уведомления с требованием соблюдения статьи 9 Закона «О регулировании торговой деятельности», чтобы магазины не превышали 15% торговую надбавку. Если и после разъяснений продавцы не соблюдают законодательство, применяйте административные меры», – сказал вице-премьер.

В целом по Казахстану за прошедшую неделю мероприятиями по контролю над соблюдением предельно допустимой торговой надбавки розничными объектами торговли было охвачено 29,2 тыс. магазинов «у дома» или 69,6% объектов торговли. Выявлено 553 нарушения. В результате торговые объекты добровольно снизили надбавки до 15%.

С начала месяца было выявлено 985 случаев нарушения торговой надбавки, из которых 7 нарушений – повторные.

Заместитель Премьер-министра поручил акиматам ускорить работу по заключению форвардных контрактов на поставку казахстанских ранних овощей из Туркестанской области. А также ужесточить контроль над неукоснительным соблюдением объектами торговли предельно допустимой  торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, Бахыт Султанов отметил, что в период со второй декады мая по июнь ожидается валовый сбор раннего картофеля в объеме 174 тыс. тонн. В этот период оптовая цена на поле составит порядка 150 тенге/кг.

«Учитывая, что физическая доступность картофеля обеспечена, акиматам нужно предпринять все меры по недопущению роста цен на картофель в части торговых надбавок и посреднических цепочек», — заявил Султанов.  

Аналогичные поручения даны также по другим ранним овощам.

Вице-премьер напомнил, что у акиматов имеется список фермеров, готовых заключить контракт с обязательством фермера поставлять осеннюю сельхозпродукцию с октября 2022 по май 2023 года по цене 110 тенге с учетом хранения. Однако ни один регион до настоящего времени не законтрактовался.

Павлодарской и Карагандинской областям было поручено внести списки СХТП, желающих сейчас заключить контракт и получить деньги за картофель и морковь уже на стадии посевной для заключения форвардных контрактов с регионами. Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областям – внести предложения СХТП форвардным контрактам на осенний лук и капусту.

«Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы снова столкнемся с ростом цен. Поэтому особо отмечаю важность данного вопроса», — сказал Бахыт Султанов.

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 28 апреля запасы СЗПТ по республике составляют порядка 816 тыс. тонн,  в том числе запасы в рамках «оборотной схемы» – 118 тыс. тонн, стабфондах – 36 тыс. тонн и заключены форвардные контракты на 48,4 тыс. тонн.

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