Свежий выпуск
Слаженно и продуктивно
Сауле АМАНДЫКОВА, доктор юридических наук, декан юридического факультета ЕНУ им. Л. Гумилева
В период глобальной нестабильности каждой стране необходим четкий план действий, предлагающий выход из кризисной ситуации. В Казахстане одной из значимых программ по дальнейшему укреплению государственности и развитию экономики стал представленный Президентом Нурсултаном Назарбаевым План нации «100 конкретных шагов».
Реализация поставленных в нем масштабных задач требует преобразований как в обществе, так и в государстве, а также необходимой законодательной базы. И здесь огромная ответственность возлагается на Парламент страны. Поскольку основной массив законов должен быть введен в действие с января 2016 года, депутатскому корпусу приходится работать, как говорится, засучив рукава.
Надо отметить, что депутаты работают слаженно, профессионально и с полной отдачей. Нам, юристам, как никому, понятно, сколько сил и энергии прилагают мажилисмены для успешного решения задач законодательного обеспечения стратегий Президента страны. Мы могли непосредственно наблюдать, насколько кропотливая и вдумчивая работа идет во всех комитетах Мажилиса, поскольку многие ученые Евразийского национального университета им. Л. Гумилева были вовлечены в те или иные рабочие группы по подготовке законопроектов.
Законотворческая деятельность сопоставима с написанием поэмы, поскольку прежде всего это творческая работа, требующая не только юридических знаний, но и максимального внимания, гражданской позиции, погружения в соответствующую сферу. И все эти качества проявили представители законодательной ветви власти, успешно проработав в течение полутора месяцев более пятидесяти законов.
На протяжении этого времени было проведено более 500 заседаний рабочих групп, активно проходили консультации, привлекались эксперты по конкретным законопроектам. Было рассмотрено около 11 тыс. поправок в законопроекты, половина из которых приняты.
Необходимо отметить, что круг рассмотренных мажилисменами законопроектов касался почти всех сфер жизнедеятельности общества. Особое внимание уделялось формированию и усилению гражданских институтов, что будет способствовать дальнейшей демократизации и влиянию на государство общественного мнения, гласа народа. К таковым следует отнести законы «Об общественных советах в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности НПО».
Успех реформ зависит от наличия честного и профессионального госаппарата, именно этим объясняется пристальное внимание Президента к вопросам государственной службы. Дальнейшее совершенствование подбора и расстановки кадров с учетом компетентностного подхода и принципа меритократии – такие изменения предусматривает новая редакция Закона «О государственной службе». Не менее важна в данном контексте и разработка Закона «О противодействии коррупции».
Все 55 законов, рассмотренные и принятые Мажилисом, будут способствовать реализации стратегических программ Главы государства, обеспечат процветание Казахстана.

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