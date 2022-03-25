В Усть-Каменогорске и Семее в рамках расследования январских событий собрано больше 700 записей камер видеонаблюдения.

Фактами поделились в областной прокуратуре в ходе встречи с адвокатами и представителями Национального превентивного механизма.

В настоящее время под руководством спецпрокуроров в двух главных городах региона ведется расследование 12 уголовных дел. Всего по статьям о массовых беспорядках, терроризме, насилии в отношении представителей власти, незаконном хранении оружия, наркотических средств, угоне спецтехники задержаны 130 человек. Трем десяткам из них, в том числе несовершеннолетнему юноше и пяти женщинам, с санкции суда содержание под стражей заменили на подпис­ку о невыезде, залог и домашний арест.

– Следственные группы провели свыше 170 осмотров мест проис­шествия и обысков, – сообщили в надзорном органе. – Изу­чаются записи с камер «Сергек», видеорегистраторов и других устройств, всего более 700 видеозаписей. Проводятся судебно-медицинские, товароведческие, пожарно-технические, строительные, баллистические, трасологические и другие экс­пертизы.

В целях соблюдения прав задержанных дежурные прокуроры организовали ежедневный личный прием, а также посещение следственного изолятора. Антикору поручено досудебное расследование по 75 жалобам на недозволенные методы следствия. Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, несмотря на просьбы родственников задержанных и их адвокатов об изменении меры пресечения, данный вопрос может быть решен исключительно в рамках расследования, с учетом степени причастности задержанных к совершенным преступлениям.

Всего 5–6 января в результате уличных беспорядков в Усть-Каменогорске и Семее пострадали 69 полицейских и военнослужащих, зданиям городского акимата Семея и областного акимата Восточно-Казахстанской области нанесен значительный урон.