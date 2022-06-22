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«Сәлем! K-Pop Festa»
Александра Власова

Год культурного обмена между Республикой Корея и Республикой Казахстан открылся концертом с участием известных корейских k-pop-артистов.

В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Рес­публикой Казахстан, а также в рамках празднования Года культурного обмена между двумя странами – 2022–2023 – корейский культурный центр посольства РК совместно с Корейским фондом международного культурного обмена (KOFICE) провели концерт «Сәлем! K-Pop Festa».

– Считаю очень важным проведение первого официального мероприятия, знаменующего 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Казахстан, а также Год культурного обмена между двумя государствами. Мы отмечаем 30 лет дружбы, построенной двумя странами, и надеюсь, что мы будем сотрудничать в качестве стратегических партнеров в течение следующих 30 лет, – сказал посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонгсок на церемонии открытия.

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев выразил уверенность, что две страны продолжат обмен и сотрудничество через самые различные мероприятия, в том числе и связанные с k-pop, который очень популярен в Казахстане.

На концерте в ЦКЗ «Казахстан» выступили известная корейская певица Бэк Джи Ён, исполнившая саундтреки к популярным в Казахстане корейским сериалам, корейская женская группа VIVIZ и мужская k-pop-группа Highlight, которую казахстанские зрители полюбили еще на выставке «Астана ЭКСПО-2017». К слову, как отмечают организаторы, сервер сайта по продажам билетов на концерт «Сәлем! K-Pop Festa» дважды отключался из-за одновременного доступа большого количества пользователей, пытавшихся купить билеты.

Зрители получили и приятные бонусы: каждый присутствующий мог задать свой воп­рос любимым исполнителям в секторе «Спросите у Бэк Джи Ён и Highlight», а также поучаст­вовать в розыгрыше призов от популяр­ной женской группы VIVIZ. Количество призов было ограничено, зато каждый зритель ушел с памятным подарком – специально разработанным билетом с изображением постера выступления и фото­графией артистов.

Перед началом концерта гости играли в корейские традиционные игры «тухо» и «чегичаги», а также участвовали в приготовлении десерта «тальгона» из известнейшего корейского сериала «Игра в кальмара». Большой популярностью пользовалась и фотозона с примеркой традиционной корейской одежды «ханбок», организованная филиалом Национальной организации туризма Кореи в Алматы.

В рамках Года взаимного культурного обмена в Корее и в Казахстане запланированы и другие мероприятия: выставка произведений корейского художника Пак Дэ Сонга, концерт классической музыки с приглашенной исполнительницей Суми Чо, гастрольный концерт труппы театра «Астана Балет».

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